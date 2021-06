Veteran firefighter dies following training session. A veteran Middlesex County firefighter died following a regular training session on Saturday, the department’s chief said. Firefighter Dennis B. Shennard of the Kingston Volunteer Fire Company #1 suffered a heart attack around 10 a.m. while the company conducted a live burn evolution at the Middlesex County Fire Academy, Chief John Luck said.

Shennard was treated on scene and taken to Raritan Bay Medical Center in Perth Amboy, where he was later pronounced dead, Luck said.

Shennard joined the fire company in 1969 and served various roles throughout his years of active membership, including as line officer and executive officer. He also served as a trustee.

“He was a very dedicated firefighter,” Luck, who had worked with Shennard for more than 50 years, told NJ Advance Media. He said Shennard was “one of those members you could always count on to help you out.”

He leaves behind a wife and a son, Luck said.

There will be updates on services as details become available, according to a post on the department’s Facebook page.

The fire department typically conducts two live burn evolutions a year, Luck said.

1 killed, 4 hurt in Route 1 crash, cops say

A 23-year-old passenger was killed in a two-vehicle crash on Route 1 in West Windsor early Saturday that injured four others, authorities said.

A Volkswagen Passat was traveling south and veered off the road just before Carnegie Center Boulevard, hit a utility pole, a road sign, and then another utility pole before spinning back onto the roadway, disabled in the center lane, with its passenger side exposed to oncoming traffic, West Windsor police said.

The Passat was then struck by a Chevrolet Cruze that was traveling south on Route 1, police said.

Police said they found both vehicles with heavy damage and injuries to the occupants, and the front seat passenger of the Passat was also heavily entrapped in the car. That passenger was extricated and then transported to Capital Health Regional Medical Center in critical condition, however, he later succumbed to his injuries, police said.

The driver of the Volkswagen and the two other passengers were also transported to Capital Health Regional Medical Center for treatment of serious injuries. The driver of the Chevrolet was transported to the Penn Medicine Princeton Medical Center for treatment of minor injuries.

The identity of the man killed was not released pending family notification.

This crash remains under investigation, and no charges have been issued at this time.

Veteran firefighter dies following training session. A veteran Middlesex County firefighter died following a regular training session on Saturday, the department’s chief said.

Firefighter Dennis B. Shennard of the Kingston Volunteer Fire Company #1 suffered a heart attack around 10 a.m. while the company conducted a live burn evolution at the Middlesex County Fire Academy, Chief John Luck said.

Shennard was treated on scene and taken to Raritan Bay Medical Center in Perth Amboy, where he was later pronounced dead, Luck said.

Shennard joined the fire company in 1969 and served various roles throughout his years of active membership, including as line officer and executive officer. He also served as a trustee.

“He was a very dedicated firefighter,” Luck, who had worked with Shennard for more than 50 years, told NJ Advance Media. He said Shennard was “one of those members you could always count on to help you out.”

He leaves behind a wife and a son, Luck said.

There will be updates on services as details become available, according to a post on the department’s Facebook page.

The fire department typically conducts two live burn evolutions a year, Luck said.

1 killed, 4 hurt in Route 1 crash, cops say

A 23-year-old passenger was killed in a two-vehicle crash on Route 1 in West Windsor early Saturday that injured four others, authorities said.

A Volkswagen Passat was traveling south and veered off the road just before Carnegie Center Boulevard, hit a utility pole, a road sign, and then another utility pole before spinning back onto the roadway, disabled in the center lane, with its passenger side exposed to oncoming traffic, West Windsor police said.

The Passat was then struck by a Chevrolet Cruze that was traveling south on Route 1, police said.

Police said they found both vehicles with heavy damage and injuries to the occupants, and the front seat passenger of the Passat was also heavily entrapped in the car. That passenger was extricated and then transported to Capital Health Regional Medical Center in critical condition, however, he later succumbed to his injuries, police said.

The driver of the Volkswagen and the two other passengers were also transported to Capital Health Regional Medical Center for treatment of serious injuries. The driver of the Chevrolet was transported to the Penn Medicine Princeton Medical Center for treatment of minor injuries.

The identity of the man killed was not released pending family notification.

This crash remains under investigation, and no charges have been issued at this time.