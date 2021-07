Prosecutor to investigate police dealings with New Jersy man who racially harassed neighbors. Burlington County Prosecutor Scott Coffina said Wednesday his office will investigate “any and all” incidents involving the Mount Laurel man accused of a racial rant against his neighbors in condo complex last week as well as the local police’s response to those incidents.

Edward C. Mathews, 45, is charged with harassment and bias intimidation after he spewed racist comments toward Black residents, in an apparent effort to drive them from the Essex Place condo community off Ark Road.

One confrontation between Mathews and a neighbor went viral and led to an hours-long protest in front of Mathews’ condo Monday. In the video, Mathews goaded people to show up at his home and that culminated in officers hurrying him into a police car during his arrest on an additional set of charges. As officers led Mathews out of his home, some protesters pelted him with drink bottles and sticks.

Several residents say Mathews has been at this for years and they want more action from authorities. The Mount Laurel police department acknowledged they knew Mathews from prior incidents with neighbors, but previous investigations fell apart due to lack of evidence or decisions made in court.

50

Protesters gather outside home of Mount Laurel man accused of racial harassment

Coffina was part of a joint statement late Tuesday by several local politicians announcing an independent investigation into Mathews.

But the prosecutor put out his own statement Wednesday, again saying he understand the community’s frustration and that reports that Mathews’ actions in the videos were not isolated, “but rather a part of a pattern of racial intimidation and hostility.”

“Therefore, the Prosecutor’s Office is announcing it will launch an independent investigation into any and all incidents involving Mathews in Mount Laurel,” according to the statement. “Based upon expressed community concerns, the Prosecutor’s Office will also undertake an investigation into the circumstances of the Mount Laurel Police Department handing of the incident to which they were called in Friday night, July 2.”

In the Friday confrontations, Mathews repeatedly used the N-word, referred to his Black neighbors using the name of an animal, and said he wanted them to leave their condo community, court documents publicized Monday allege.

Mathews is charged with six counts of harassment, bias intimidation and criminal trespassing and is scheduled for a court appearance on Friday in Superior Court of Burlington County in Mount Holly.

Meanwhile, the local chapter of the NAACP in Burlington County issued a call on for anyone who has past experiences to with Mathews to contact them.

And the organization, along with Mount Laurel Mayor Stephen Steglik, called for a federal hate crimes investigation into Mathews.

Marcus Sibley, president of the Southern Burlington NAACP, said neighbors shared with him that Mathews has been problematic in the Mount Laurel development for at least three years.

“We want a federal hate crime charge,” Sibley told NJ Advance Media over the phone Tuesday night. “We will not rest until this person, who has a pattern of behavior that proves he has a lack of regard for Black people, faces consequences … (he) not only said the N-word, but we also have first-hand accounts of him writing the N-word on people’s property, so this person has a problem.”

And Steglik released a statement Tuesday also addressing residents’ frustrations with the response from authorities, as well as a federal probe.

“We must have accountability and transparency as to why the process to get Mathews into police custody was was filled with loopholes that seemingly protected a known harasser at the expense of the safety of law-abiding citizens,” he wrote.

Steglik also called for the township council to create an “inclusion and diversity” board made up of residents to help Mount Laurel’s dialogue with the community.

The United States Attorney’s Office for New Jersey declined to comment Wednesday about the possibility of a federal investigation.