[Full-Show]Watch WWE Extreme Rules 2021 Live Stream Reddit Online

WWE Extreme Rules 2021″ will air on Sunday, Sep. 26. The event will take place at the Nationwide Arena in Columbus, Ohio, with the main show beginning at 7 p.m. ET. WWE Extreme Rules 2021: How to live stream and watch online

The night will feature both some of the year’s biggest matches, all as part of the “WWE Extreme Rules 2021″ chronology, and the high point of several of its storylines.

Here’s what you need to know to watch “WWE Extreme Rules 2021″ online as it airs.

When is WWE Extreme Rules 2021?

“WWE Extreme Rules 2021″ will be live, and available to watch via Peacock (free trial), on Sunday, Sep. 26.

What time does ‘WWE WWE Extreme Rules 2021′ start?

The “WWE Extreme Rules 2021″ main event will begin in full at 7 p.m. eastern time.

How do I watch ‘WWE WWE Extreme Rules 2021′?

“WWE Extreme Rules 2021″ will be available to watch on Peacock (free trial) live as it airs. Because Peacock is now the official home of the WWE, this will be the only place to watch the event, whether live or on-demand.

Peacock is a must-have if you’re interested in watching any future WWE events, whether that includes “WrestleMania” itself or later highlights of the 2021 calendar like “WWE Extreme Rules 2021.” There will be no other way to view these events.

What matches will be featured in ‘WWE WWE Extreme Rules 2021′?

The declared matches for “WWE Extreme Rules 2021″ are currently as follows: Charlotte Flair vs. Alexa Bliss for the Raw Women’s Championship; Damian Priest vs. Sheamus vs. Jeff Hardy for the United States Championship; Becky Lynch vs. Bianca Belair for the Smackdown Women’s Championship; The Usos vs. The Street Profits in the Smackdown Tag Team Championship; Roman Reigns vs. “The Demon” Finn Bálor for the Extreme Rules for the Universal Championship; and Liv Morgan vs. Carmella.

WWE Extreme Rules is the one night of the year when every match has a hardcore stipulation—or at least that is how things used to be.

This year’s card has six matches scheduled to take place, but other than the universal title bout, the closest thing to a non-standard match is the Triple Threat for the U.S. title. Three-way contests don’t have count-outs or disqualifications, so anything goes.

Even without many special stipulations, the card for this show has some potential Match of the Year candidates.

Let’s take a look at everything you need to know about this year’s Extreme Rules pay-per-view.

Extreme Rules Card

Here is the full lineup for Sunday’s event, according to WWE.com:

Roman Reigns vs. Finn Balor (Universal Championship, Extreme Rules)

Becky Lynch vs. Bianca Belair (SmackDown Women’s Championship)

Charlotte Flair vs. Alexa Bliss (Raw Women’s Championship)

The Usos vs. Street Profits (SmackDown Tag Team Championship)

Damian Priest vs. Sheamus vs. Jeff Hardy (U.S. Championship)

Carmella vs. Liv Morgan

For fans in the United States, WWE Network’s hub on the Peacock streaming service is where to watch Extreme Rules. International fans can use the standard WWE Network. A list of devices that support Peacock TV can be found here.

The Kickoff will be available through most social media platforms, YouTube and WWE Network.

A select few cable and satellite providers still carry WWE pay-per-views, but for the most part, people will be watching the show on Peacock and WWE Network.

WWE’s failure to book more than a single “extreme” stipulation for a show called Extreme Rules feels like a massive oversight.

Other than Sheamus vs. Priest vs. Hardy, almost every other match will be contested under regular rules unless WWE has some last-minute changes planned. The only bout to be contested under the show’s namesake stipulation is Reigns vs. Balor.

Five out of six matches will be for championships, making Carmella vs. Morgan the sole non-title bout on the card. What’s interesting is the split is even between the men’s and women’s divisions.

Having three women’s matches is a rarity outside of WWE’s longer events, but having one with no title on the line like Morgan vs. Carmella is even rarer. After months of fans asking for Morgan to get a push on social media, it looks like WWE has pulled the trigger to make it happen.

The return of Finn Balor’s Demon persona also presents an interesting situation. Balor has almost always won when he channels this character, but with WWE already advertising Reigns vs. Brock Lesnar for Crown Jewel in October, it seems like The Demon’s chances to leave with the title are slim.

Even if WWE has had periods of stagnation with its weekly shows this year, its PPVs have been delivering great action, so Sunday’s show should feature some fun performances and, hopefully, a few surprises.